В Тернопольской области "работник банка" украл со счета клиента более 220 тыс. грн

иллюстративное фото: из открытых источников

В Тернопольской области мошенник, назвавшись работником банка, обманул мужчину более чем на 220 тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

К стражам порядка с заявлением обратился 29-летний житель Чертковского района. По его словам, накануне ему звонил по телефону неизвестный, представился работником службы безопасности банка и заверил, что якобы состоялся несанкционированный вход в онлайн-кабинет и для безопасности нужно проверить счет. Под предлогом проведения проверки мошенник узнал у потерпевшего реквизиты банковской карты и подтверждающие коды.

После этого со счета мужчины исчезло более 220 000 гривен.

"По этому факту полицейские начали уголовное производство в соответствии со статьей 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и принимают меры по установлению злоумышленника", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале сентября в Тернопольской области разоблачили группу мошенников, которые выманили у людей почти 6 млн грн. Обоим злоумышленникам уже избраны меры пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в миллион восемьсот тысяч гривен и 751 тысячу гривен.