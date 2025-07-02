Житель Тернополя потребовал 16 000 долларов за документы о непригодности к военной службе

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что 31-летний житель Тернополя предложил мужчине, состоящем на военном учете, "помощь" в решении вопроса о признании его временно непригодным к службе. Он заверял, что у него есть знакомства среди членов военно-врачебной комиссии и должностных лиц территориального центра комплектования (ТЦК) и может повлиять на них для принятия положительного решения и изготовления соответствующих документов.

Свои "услуги" злоумышленник оценил в 16 000 долларов.

Правоохранители задержали его при получении части средств.

Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области будут судить работников ТЦК, которые зарабатывали на военнообязанных до 150 тысяч долларов в месяц.