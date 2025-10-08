11:57  08 жовтня
08 жовтня 2025, 12:50

У Тернополі затримали зловмисника, який за 1500 доларів обіцяв зняти чоловіка з військового обліку

08 жовтня 2025, 12:50
фото: Національна поліція
Корупційну схему, пов’язану зі зняттям із військового обліку, викрили правоохоронці Тернопільської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними поліції, 54-річний мешканець Тернополя пообіцяв місцевому жителю, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку призовників, зняти його з реєстру автоматизованої системи. Чоловік запевняв, що має можливість вплинути на службових осіб одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з метою вирішення цього питання. Свої "послуги" він оцінив у 1500 доларів США.

Правоохоронці затримали ділка під час отримання коштів.

За скоєне йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, житель Тернополя вимагав 16 000 доларів за документи про непридатність до військової служби. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Тернопільська область Тернопіль корупція поліція хабар
