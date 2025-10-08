У Тернополі затримали зловмисника, який за 1500 доларів обіцяв зняти чоловіка з військового обліку

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними поліції, 54-річний мешканець Тернополя пообіцяв місцевому жителю, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку призовників, зняти його з реєстру автоматизованої системи. Чоловік запевняв, що має можливість вплинути на службових осіб одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з метою вирішення цього питання. Свої "послуги" він оцінив у 1500 доларів США.

Правоохоронці затримали ділка під час отримання коштів.

За скоєне йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

