У Тернополі молода жінка пограбувала два магазини

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Тернопільські правоохоронці встановили причетність жительки обласного центру до двох грабежів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До правоохоронців надійшли заяви від менеджерів двох торгових закладів про те, що невідома жінка викрала товар з прилавку. Сума завданих збитків – кілька тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що до обох злочинів причетна раніше судима тернополянка, 1997 року народження.

"За даними фактами розпочато кримінальні провадження відповідно до частини 4 статті 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу", – повідомили у поліції.

