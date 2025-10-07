11:12  07 жовтня
На Житомирщині чоловіка, який убив дружину та 9-річну доньку, взяли під варту
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
Померла 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна
07 жовтня 2025, 12:15

У Тернополі молода жінка пограбувала два магазини

07 жовтня 2025, 12:15
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Тернопільські правоохоронці встановили причетність жительки обласного центру до двох грабежів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До правоохоронців надійшли заяви від менеджерів двох торгових закладів про те, що невідома жінка викрала товар з прилавку. Сума завданих збитків – кілька тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що до обох злочинів причетна раніше судима тернополянка, 1997 року народження.

"За даними фактами розпочато кримінальні провадження відповідно до частини 4 статті 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу", – повідомили у поліції.

Нагадаємо, на Тернопільщині "працівник банку" вкрав з рахунку клієнта понад 220 тис. грн. Насправді місцевий житель став черговою жертвою телефонних шахраїв.

03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
