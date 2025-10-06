07:23  06 жовтня
06 жовтня 2025, 12:33

На Тернопільщині "працівник банку" вкрав з рахунку клієнта понад 220 тис. грн

06 жовтня 2025, 12:33
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Тернопільській області шахрай, назвавшись працівником банку, ошукав чоловіка на понад 220 тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До правоохоронців із заявою звернувся 29-річний житель Чортківського району. За його словами, напередодні йому телефонував невідомий, назвався працівником служби безпеки банку і запевнив, що начебто відбувся несанкціонований вхід до онлайн-кабінету і для безпеки потрібно перевірити рахунок. Під приводом проведення перевірки шахрай дізнався у потерпілого реквізити банківської картки та коди підтвердження.

Після цього з рахунку чоловіка зникло понад 220 000 гривень.

"За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України та вживають заходів для встановлення особи зловмисника", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку вересня у Тернопільській області викрили групу шахраїв, які виманили у людей майже 6 млн грн. Обом зловмисникам уже обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави у мільйон вісімсот тисяч гривень та 751 тисячу гривень.

