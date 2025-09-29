Иллюстративное фото: из открытых источников

Трагедия произошла в субботу, 27 сентября, днем в городе Збараж Тернопольского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На одном из местных предприятий погиб 47-летний мужчина. По предварительным данным, во время сварочных работ его ноги затащило в шнековый механизм (транспортную ленту). От полученных травм он скончался на месте.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК ( нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью). Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 10 сентября в Хмельницкой области во время монтажа упала вышка с рабочими. От полученных травм 20-летний парень скончался на месте, 22-летнего – госпитализировали.