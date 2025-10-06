07:23  06 жовтня
На Тернопільщині судитимуть посадових осіб комунального підприємства, які розтратили 200 тис. грн

фото: Національна поліція
Правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо посадових осіб одного з комунальних підприємств міста Кременець. Обвинувальний акт скеровано до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що директор комунального підприємства за попередньою змовою з головним бухгалтером у грудні 2023 року організували схему розтрати бюджетних коштів, виділених на благоустрій та утримання доріг громади.

"Посадовці укладали фіктивні договори з підрядними організаціями на послуги з прибирання снігу. Надалі вони підписували акти з неправдивими відомостями про нібито виконані роботи, хоча фактично жодних послуг на зазначених ділянках не здійснювалося", – йдеться у повідомленні.

На підставі цих документів із рахунків підприємства незаконно було перераховано 200 тисяч гривень бюджетних коштів.

Окрім розтрати майна, посадовцям інкримінується й службове підроблення – складання та видача завідомо неправдивих офіційних документів.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Тернопільській області викрили підпільне виробництво тютюну. Внаслідок обшуків було вилучено понад 11 тонн продукції.

