В Тернопольской области поезд травмировал пенсионерку

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Событие произошло 6 июля около 9:30. По словам дежурного железнодорожной станции, машинист поезда сообщением "Коломыя Рава-Русская" недалеко от станции "Ягильница" правой передней частью поезда задел 68-летнюю женщину.

Местную жительницу с многочисленными телесными повреждениями разной степени тяжести бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Тернопольской области разоблачили работников Укрзализныци, которые сливали дизтопливо из тепловозов.