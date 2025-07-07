В Тернопольской области поезд травмировал пенсионерку
В Чортковском районе поезд травмировал местную жительницу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Событие произошло 6 июля около 9:30. По словам дежурного железнодорожной станции, машинист поезда сообщением "Коломыя Рава-Русская" недалеко от станции "Ягильница" правой передней частью поезда задел 68-летнюю женщину.
Местную жительницу с многочисленными телесными повреждениями разной степени тяжести бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала в больницу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.
Напомним, в Тернопольской области разоблачили работников Укрзализныци, которые сливали дизтопливо из тепловозов.
В Тернопольской области чиновник горсовета зарабатывал на лечении военнослужащихВсе новости »
04 июля 2025, 16:39В Тернопольской области полицейские изъяли у прохожего почти 400 патронов к автомату Калашникова
02 июля 2025, 14:22В Тернополе спасатели спасли 15-летнюю девушку из горящей квартиры
02 июля 2025, 12:47
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
На Льовщине внедорожник столкнулся с фурой: пострадал подросток
07 июля 2025, 11:08В Закарпатье во время исполнения служебных обязанностей погиб пограничник
07 июля 2025, 11:05В Киеве будут судить эксправохранителя, совершившего смертельное ДТП
07 июля 2025, 10:48Россияне массированно атаковали Запорожье "шахедами": 10 раненых, есть разрушения
07 июля 2025, 10:48В Тернопольской области 24-летний мужчина может "сесть" на 8 лет за кражу скутера
07 июля 2025, 10:25Обстрелы Днепропетровщины: ранены пять человек, горели школа и дома
07 июля 2025, 10:25На Буковине служебный пес помог задержать нарушителей границы
07 июля 2025, 10:16РФ запустила по Украине ракеты С-300 и более 100 дронов: как отработала ПВО
07 июля 2025, 10:05Враг повредил теплосеть в Киеве: без горячей воды сотни домов
07 июля 2025, 09:44
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"