12:05  16 вересня
У Львові чоловік змусив доньку до фіктивного шлюбу заради відстрочки для "клієнта"
10:59  16 вересня
Матч Легенд у Лісабоні: збірна світу з Усиком програла Португалії
08:20  16 вересня
Наркотики в печиві та маслі: на Волині подружжя організувало "солодкий" наркобізнес
16 вересня 2025, 13:11

На Тернопільщині потяг смертельно травмував чоловіка

16 вересня 2025, 13:11
фото: Національна поліція
На залізничній станції села Озерна потяг смертельно травмував чоловіка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У понеділок, 15 вересня, о 23:18 від чергового залізничної станції у населеному пункті Озерна надійшло повідомлення про те, що вантажний потяг сполученням "Тернопіль-Клепарів" травмував невідому особу.

На місце події виїжджали працівники Зборівського відділення поліції та бригада екстреної медичної допомоги. Проте лікарі констатували лише смерть потерпілого.

Загиблий – житель Зборівської громади 1965 року народження. За словами машиніста, чоловік сидів між пероном та колією. На звукові сигнали не реагував, а тому він застосував екстрене гальмування.
Проте це не допомогло і потяг зачепив чоловіка.

Нагадаємо, у липні поточного року на Тернопільщині потяг травмував пенсіонерку. 68-річну жінку госпіталізували до лікарні.

Тернопільська область поїзд чоловік події смерть
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
