На Тернопільщині потяг смертельно травмував чоловіка

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У понеділок, 15 вересня, о 23:18 від чергового залізничної станції у населеному пункті Озерна надійшло повідомлення про те, що вантажний потяг сполученням "Тернопіль-Клепарів" травмував невідому особу.

На місце події виїжджали працівники Зборівського відділення поліції та бригада екстреної медичної допомоги. Проте лікарі констатували лише смерть потерпілого.



Загиблий – житель Зборівської громади 1965 року народження. За словами машиніста, чоловік сидів між пероном та колією. На звукові сигнали не реагував, а тому він застосував екстрене гальмування.

Проте це не допомогло і потяг зачепив чоловіка.

Нагадаємо, у липні поточного року на Тернопільщині потяг травмував пенсіонерку. 68-річну жінку госпіталізували до лікарні.