У Тернополі водій позашляховика BMW X5 збив студентку на пішохідному переході
ДТП сталась ввечері 14 вересня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що водій автомобіля BMW X5 на вулиці Львівській в Тернополі збив пішохода – студентку, жительку Чортківського району 2008 року народження. Потерпіла на момент ДТП переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу.
Дівчину госпіталізували. Загрози її життю немає.
Нагадаємо, наприкінці серпня у Тернополі на пішохідному переході автомобіль збив двох дітей. Постраждали дві дівчинки віком 9 та 8 років.
У Тернополі ветерани війни та їхні родини вивчатимуть англійськуВсі новини »
12 вересня 2025, 17:58Правоохоронці Тернопільщини розшукують чоловіка, у якого вдома знайшли боєприпаси
12 вересня 2025, 17:05
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
1300 випадків кору за сім місяців: де в Україні ситуація найгірша
15 вересня 2025, 13:38Захочу – куплю собі "Майбах" чи "Роллс Ройс": Михайлова відповіла на критику щодо придбання авто
15 вересня 2025, 13:35"єОселя" стала доступніша для ВПО та мешканців прифронтових громад
15 вересня 2025, 13:19Бої за Донеччину: "Азов" і ЗСУ звільнили ще один населений пункт
15 вересня 2025, 13:17На Запоріжжі росіяни вбили чоловіка дроном
15 вересня 2025, 13:15Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
15 вересня 2025, 12:59На Буковині водій Skoda перевозив у відсіку для запасного колеса 11 "Айфонів" вартістю 600 тис. грн
15 вересня 2025, 12:56У Харкові судитимуть "фаната РФ", який звинувачував ЗСУ в обстрілах
15 вересня 2025, 12:50Прагнення Офісу президента залучити ветеранів є "політизованою історією і спробою перекласти відповідальність", – Михайлова
15 вересня 2025, 12:38На Рівненщині затримали місцевого торгівця наркотиками: що йому загрожує
15 вересня 2025, 12:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Всі блоги »