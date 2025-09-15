12:59  15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
10:11  15 вересня
У Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його в ДТП
08:20  15 вересня
Конфлікт на релігійному ґрунті: підлітка підозрюють у вбивстві чоловіка у Харкові
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2025, 12:15

У Тернополі водій позашляховика BMW X5 збив студентку на пішохідному переході

15 вересня 2025, 12:15
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталась ввечері 14 вересня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що водій автомобіля BMW X5 на вулиці Львівській в Тернополі збив пішохода – студентку, жительку Чортківського району 2008 року народження. Потерпіла на момент ДТП переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу.

Дівчину госпіталізували. Загрози її життю немає.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Тернополі на пішохідному переході автомобіль збив двох дітей. Постраждали дві дівчинки віком 9 та 8 років.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область Тернопіль ДТП авто пішохід поліція
У Тернополі ветерани війни та їхні родини вивчатимуть англійську
12 вересня 2025, 17:58
Правоохоронці Тернопільщини розшукують чоловіка, у якого вдома знайшли боєприпаси
12 вересня 2025, 17:05
Всі новини »
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
1300 випадків кору за сім місяців: де в Україні ситуація найгірша
15 вересня 2025, 13:38
Захочу – куплю собі "Майбах" чи "Роллс Ройс": Михайлова відповіла на критику щодо придбання авто
15 вересня 2025, 13:35
"єОселя" стала доступніша для ВПО та мешканців прифронтових громад
15 вересня 2025, 13:19
Бої за Донеччину: "Азов" і ЗСУ звільнили ще один населений пункт
15 вересня 2025, 13:17
На Запоріжжі росіяни вбили чоловіка дроном
15 вересня 2025, 13:15
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
15 вересня 2025, 12:59
На Буковині водій Skoda перевозив у відсіку для запасного колеса 11 "Айфонів" вартістю 600 тис. грн
15 вересня 2025, 12:56
У Харкові судитимуть "фаната РФ", який звинувачував ЗСУ в обстрілах
15 вересня 2025, 12:50
Прагнення Офісу президента залучити ветеранів є "політизованою історією і спробою перекласти відповідальність", – Михайлова
15 вересня 2025, 12:38
На Рівненщині затримали місцевого торгівця наркотиками: що йому загрожує
15 вересня 2025, 12:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »