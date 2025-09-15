У Тернополі водій позашляховика BMW X5 збив студентку на пішохідному переході

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що водій автомобіля BMW X5 на вулиці Львівській в Тернополі збив пішохода – студентку, жительку Чортківського району 2008 року народження. Потерпіла на момент ДТП переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу.

Дівчину госпіталізували. Загрози її життю немає.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Тернополі на пішохідному переході автомобіль збив двох дітей. Постраждали дві дівчинки віком 9 та 8 років.