У Тернополі ветерани війни та їхні родини вивчатимуть англійську

фото: Національна поліція

У Західноукраїнському національному університеті для ветеранів війни та членів їхніх сімей організовано освітній проєкт із вивчення англійської мови

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як зазначається, ініціатива спрямована на підтримку соціальної адаптації, розширення можливостей працевлаштування та особистісного розвитку бійців, які повернулися з фронту.

У межах програми учасники зможуть вивчати англійську мову з урахуванням різного рівня підготовки кожного. До викладання залучені досвідчені викладачі університету.

Нагадаємо, на Тернопільщині посадовець міськради заробляв на лікуванні військовослужбовців. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.