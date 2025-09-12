16:49  12 вересня
12 вересня 2025, 17:58

У Тернополі ветерани війни та їхні родини вивчатимуть англійську

12 вересня 2025, 17:58
фото: Національна поліція
У Західноукраїнському національному університеті для ветеранів війни та членів їхніх сімей організовано освітній проєкт із вивчення англійської мови

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як зазначається, ініціатива спрямована на підтримку соціальної адаптації, розширення можливостей працевлаштування та особистісного розвитку бійців, які повернулися з фронту.

У межах програми учасники зможуть вивчати англійську мову з урахуванням різного рівня підготовки кожного. До викладання залучені досвідчені викладачі університету.

Нагадаємо, на Тернопільщині посадовець міськради заробляв на лікуванні військовослужбовців. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.

12 вересня 2025
07 серпня 2025
