У Тернополі ветерани війни та їхні родини вивчатимуть англійську
У Західноукраїнському національному університеті для ветеранів війни та членів їхніх сімей організовано освітній проєкт із вивчення англійської мови
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Як зазначається, ініціатива спрямована на підтримку соціальної адаптації, розширення можливостей працевлаштування та особистісного розвитку бійців, які повернулися з фронту.
У межах програми учасники зможуть вивчати англійську мову з урахуванням різного рівня підготовки кожного. До викладання залучені досвідчені викладачі університету.
Нагадаємо, на Тернопільщині посадовець міськради заробляв на лікуванні військовослужбовців. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.
