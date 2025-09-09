В Тернопольской области не могут продать спиртзавод

фото: privatization.gov.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ведомства.

Стартовая цена предприятия составляет 155 992 463 грн. без НДС. Аукцион назначен на четверг, 11 сентября.

Как отмечается, это работающее предприятие, имеющее производственные здания и сооружения, а также большой земельный участок.

В состав объекта приватизации входят 49 единиц недвижимого имущества и инфраструктуры, 27 единиц транспортных средств и специальной техники и 637 единиц другого движимого имущества.

Предприятие производит этиловый спирт и другие спирты.

Ранее Фонд госимущества уже пытался приватизировать завод. В октябре 2023 года стартовая цена составила 245,4 млн. грн., а в мае 2025 года – 162,178 млн. грн.

