В Тернопольской области водитель Volkswagen сбил несовершеннолетнего мотоциклиста

иллюстративное фото: из открытых источников

Дорожно-транспортное происшествие произошло между населенными пунктами Выгода и Окопы Чертковского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Как сообщили в полиции, водитель автомобиля марки Volkswagen не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с мотоциклом, которым управлял несовершеннолетний житель села Борышковцы Чертковского района.

В результате аварии водителя мотоцикла госпитализировали с многочисленными травмами.

Напомним, в июле в Тернопольской области 22-летняя мотоциклистка влетела в Daewoo Lanos. В результате ушиба девушку с многочисленными травмами и переломами госпитализировали в больницу.