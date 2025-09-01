В Тернопольской области водитель Volkswagen сбил несовершеннолетнего мотоциклиста
Дорожно-транспортное происшествие произошло между населенными пунктами Выгода и Окопы Чертковского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Как сообщили в полиции, водитель автомобиля марки Volkswagen не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с мотоциклом, которым управлял несовершеннолетний житель села Борышковцы Чертковского района.
В результате аварии водителя мотоцикла госпитализировали с многочисленными травмами.
Напомним, в июле в Тернопольской области 22-летняя мотоциклистка влетела в Daewoo Lanos. В результате ушиба девушку с многочисленными травмами и переломами госпитализировали в больницу.
01 сентября 2025
