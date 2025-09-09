15:25  09 вересня
09 вересня 2025, 18:29

На Тернопільщині не можуть продати спиртзавод

09 вересня 2025, 18:29
фото: privatization.gov.ua
Фонд держмайна України оголосив онлайн-аукціон з приватизації держпідприємства «Зарубинський спиртовий завод»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт відомства.

Стартова ціна підприємства становить 155 992 463 грн без ПДВ. Аукціон призначено на четвер, 11 вересня.

Як зазначається, це працююче підприємство, яке має виробничі будівлі і споруди, а також велику земельну ділянку.

До складу об’єкта приватизації входять 49 одиниць нерухомого майна та інфраструктури, 27 одиниць транспортних засобів і спеціальної техніки та 637 одиниць іншого рухомого майна.

Підприємство виготовляє спирт етиловий та інші спирти.

Раніше Фонд держмайна вже намагався приватизувати завод. У жовтні 2023 року стартова ціна становила 245,4 млн грн, а у травні 2025 року – 162,178 млн грн.

Нагадаємо, у серпні поточного року на Тернопільщині запрацював завод з виробництва овочевих консерв та напівфабрикатів. Обсяг інвестицій у запуск нового підприємства склав 45 млн грн.

