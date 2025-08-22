В Тернопольской области заработал завод по производству овощных консерв и полуфабрикатов

фото: Дмитрий Кисилевский

В Тернопольской области начал работу новый завод по производству овощных консерв, соленья и полуфабрикатов из вакуумированных овощей

Как передает RegioNews, об этом сообщил в Facebook заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Предприятие находится в поселке Остров под Тернополем. Завод продовольственных товаров под названием "Бабушка Маруся" выпускает овощные консервы и соления (огурцы, фасоль; помидоры и перец), а также полуфабрикаты из вакуумированных овощей.

По словам Кисилевского, предприятие уже вышло на проектный объем производства и в 2025 году планирует произвести 650 тонн консервации.

Объем инвестиций в запуск нового завода составил 45 млн. грн.

