Житель Хмельниччини посеред дня пограбував жінку в Тернополі

фото: Національна поліція

Жителька обласного центру повідомила про те, що поблизу ринку невідома особа відкрито викрала у неї дорогий смартфон. Вартість гаджета потерпіла оцінила у 20 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 31-річний житель Хмельниччини. Чоловік у минулому вже мав проблеми із законом за аналогічні злочини.

Фігуранта затримали. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

