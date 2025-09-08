13:05  08 вересня
Трагедія у Кривому Розі: поліцейський застрелився в службовому авто
16:25  08 вересня
Мати викинула з вікна: в Одесі біля будинку знайшли мертве немовля
14:59  08 вересня
У Харкові у квартиру залетіли понад 200 кажанів
08 вересня 2025, 19:49

Житель Хмельниччини посеред дня пограбував жінку в Тернополі

08 вересня 2025, 19:49
фото: Національна поліція
Зловмисник викрав у жительки Тернополя дорогий смартфон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Жителька обласного центру повідомила про те, що поблизу ринку невідома особа відкрито викрала у неї дорогий смартфон. Вартість гаджета потерпіла оцінила у 20 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 31-річний житель Хмельниччини. Чоловік у минулому вже мав проблеми із законом за аналогічні злочини.

Фігуранта затримали. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Тернополі чоловік сховався в туалеті піцерії та вночі пограбував касу. Після цього зловмисник знову сховався у туалеті.

Тернопільська область Тернопіль грабіж смартфон поліція
