Знахідка з льодовикового періоду: на Полтавщині виявили бивень мамонта
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
Замість балкона – будинок: житель Одеси розширив житло за рахунок охоронної зони
22 серпня 2025, 17:19

На Тернопільщині запрацював завод з виробництва овочевих консерв та напівфабрикатів

22 серпня 2025, 17:19
фото: Дмитро Кисилевський
В Тернопільській області розпочав роботу новий завод з виробництва овочевих консерв, соління та напівфабрикатів з вакуумованих овочів

Як передає RegioNews, про це повідомив у Facebook заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Підприємство розташоване у селищі Острів під Тернополем. Завод продовольчих товарів під назвою "Бабуся Маруся" випускає овочеві консерви та соління (огірки, квасоля; помідори й перець), а також напівфабрикати з вакуумованих овочів.

За словами Кисилевського, підприємство уже вийшло на проектний обсяг виробництва і в 2025 році планує випустити 650 тонн консервації.

Обсяг інвестицій у запуск нового заводу склав 45 млн грн.

Нагадаємо, на продаж виставили три спиртзаводи на Тернопільщині. Об'єкти, які продаються, повноцінно не працювали.

