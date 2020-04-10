В Житомирской области врачам выплатят тройную зарплату

Медицинские работники Житомирской области, которые задействованы к борьбе с эпидемией коронавируса и лечению больных, получат доплату в размере 300% заработной платы

Фото: zt-rada

Медицинские работники Житомирской области, которые задействованы к борьбе с эпидемией коронавируса и лечению больных, получат доплату в размере 300% заработной платы

Об этом сообщил во время внеочередного заседания исполнительного комитета городского совета мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает RegioNews.

Известно, что мэр города поручил осуществить перерасчет зарплат медикам и выплатить надбавки из местного бюджета.

"Медицинские работники, работающие над ликвидацией эпидемии коронавируса, должны получить перерасчет к заработной плате за март уже 10 апреля. Прошу данный вопрос проконтролировать", - сказал Сухомлин.

Повышение зарплат предусмотрено законом, который приняла 30 марта Верховная Рада, и которым поручено Кабмину установить надбавку в 300% к зарплатам медиков во время борьбы с пандемией.

Власти города рассчитывает на то, что в апреле государство перечислит средства на эти выплаты.

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Нопомним, в городе Коростень Житомирской области над больным на коронавирус соседи совершили самосуд. Мужу разбили машину и оставили записку с угрозами.