В Житомирской области врачам выплатят тройную зарплату
Об этом сообщил во время внеочередного заседания исполнительного комитета городского совета мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает RegioNews.
Известно, что мэр города поручил осуществить перерасчет зарплат медикам и выплатить надбавки из местного бюджета.
"Медицинские работники, работающие над ликвидацией эпидемии коронавируса, должны получить перерасчет к заработной плате за март уже 10 апреля. Прошу данный вопрос проконтролировать", - сказал Сухомлин.
Повышение зарплат предусмотрено законом, который приняла 30 марта Верховная Рада, и которым поручено Кабмину установить надбавку в 300% к зарплатам медиков во время борьбы с пандемией.
Власти города рассчитывает на то, что в апреле государство перечислит средства на эти выплаты.
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Нопомним, в городе Коростень Житомирской области над больным на коронавирус соседи совершили самосуд. Мужу разбили машину и оставили записку с угрозами.
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