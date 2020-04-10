За медицинской помощью из-за COVID-19 на Буковине по состоянию на 10 апреля обратились 326 человек. 198 из них лечатся в стационарах

За медицинской помощью из-за COVID-19 на Буковине по состоянию на 10 апреля обратились 326 человек. 198 из них лечатся в стационарах

Об этом сообщает Черновицкая ОГА, пишет RegioNews.

В Черновицкой городской больнице №1 есть трое больных в реанимации. Двое пациентов на кислородной дотации. У одного из них коронавирус подтвержден, но больной имеет положительную динамику, его готовятся перевести в отделение. Одна пациентка – на искусственной вентиляции легких, у нее пневмония и сахарный диабет.

Двое пациентов в тяжелом состоянии с подтвержденным COVID-19 на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся в реанимации областной больницы. Еще четверо больных – на кислородной дотации.

Двухнедельный младенец с подозрением на коронавирус находится в реанимации областной клинической больницы, состояние малыша стабильное. Также ранее в реанимационном отделении лечили новорожденного малыша с подозрением на COVID-19. Результаты его тестов – отрицательные.

В реанимации Глыбокской ЦРБ оказывают помощь трем больным, все они на кислородной поддержке, состояние – стабильно тяжелое.

Пациент в тяжелом состоянии на кислородной дотации есть в реанимации Путильский центральной районной больницы. Пожилой человек имеет подозрение на коронавирус, а также онкологическое заболевание.

В инфекционном отделении Хотинской ЦРБ находятся двое пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Они на кислородной поддержке, состояние их стабильное.

Пациентке в тяжелом состоянии оказывают помощь в реанимации Новоселицкой ЦРБ. У нее подозревают коронавирус, женщина подключена к аппарату ИВЛ.

На Буковине зафиксировано 11 летальных случаев. У семи человек диагностирован COVID-19, у одного человека подозрение на коронавирус отменено, анализы еще трех пока ждут.

За медицинской помощью через COVID-19 на Буковине по состоянию на 10 апреля обратились 326 человек. 198 из них лечатся в... Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Пятница, 10 апреля 2020 г.

Напомним, на Буковине за последние сутки подтвердили 76 случаев коронавируса.

Как мы уже писали, в трех областях Западной Украины могут ввести комендантский час из-за распространения коронавируса.

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