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10 апреля 2020, 16:21 4

Экс-премьер Гончарук и антикоррупционер Шабунин нарушали масочный режим

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10 апреля 2020, 16:21 4
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Экс-премьер Алексей Гончарук и председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции”, бывший депутат Ровенского горсовета Виталий Шабунин были замечены на прогулке по киевской набережной. Оба были в общественном месте и без медицинских масок, что нарушает правила карантина
Фото: скрин видео
Экс-премьер Алексей Гончарук и председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции”, бывший депутат Ровенского горсовета Виталий Шабунин были замечены на прогулке по киевской набережной. Оба были в общественном месте и без медицинских масок, что нарушает правила карантина

Об этом сообщает Информатор, пишет RegioNews.

Соответствующее видео было опубликовано журналистами "Правового контроля”.

Отмечается, что Гончарук попытался вырвать камеру у журналиста, когда увидел, что его снимают и не пожелал общаться с корреспондентом.

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