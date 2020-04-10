Экс-премьер Гончарук и антикоррупционер Шабунин нарушали масочный режим
Экс-премьер Алексей Гончарук и председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции”, бывший депутат Ровенского горсовета Виталий Шабунин были замечены на прогулке по киевской набережной. Оба были в общественном месте и без медицинских масок, что нарушает правила карантина
Экс-премьер Алексей Гончарук и председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции”, бывший депутат Ровенского горсовета Виталий Шабунин были замечены на прогулке по киевской набережной. Оба были в общественном месте и без медицинских масок, что нарушает правила карантина
Об этом сообщает Информатор, пишет RegioNews.
Соответствующее видео было опубликовано журналистами "Правового контроля”.
Отмечается, что Гончарук попытался вырвать камеру у журналиста, когда увидел, что его снимают и не пожелал общаться с корреспондентом.
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