Коронавирус в Украине: зафиксирована четвертая смерть
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.
По его даным, умер 68-летний житель села Ковалевка Монастырского района.
Таким образом, это уже четвертая смерть в Украине от коронавируса.
Позже Минздрав подтвердил эти данные.
В то же время в штабе сообщили о первом зафиксированном случае COVID-19 в Тернополе, в целом по области - уже шесть.
Как отмечается, это врач-стоматолог, человек 1965 г.р., был в Австрии. Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь, обследуется круг контактных лиц.
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Напомним, по состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
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