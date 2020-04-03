В Тернопольской области от COVID-19 скончалась 57-летняя женщина

В Тернопольской области зафиксирован второй летальный случай от COVID-19

Фото иллюстративное

В Тернопольской области зафиксирован второй летальный случай от COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.

Умерла женщина 57 лет из Козовы.

В Козовскую центральную районную больницу пациентка поступила 30 марта. У нее подтвердили COVID-19.

Находилась женщина в реанимационном отделении Козовской больницы в тяжелом состоянии. По словам директора больницы Богдана Маркевича, у пациентки была пневмония, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ни с кем из-за границы женщина не контактировала.

Умерла пациентка в 20 часов 2 апреля.

В Козовском районе по состоянию на 3 апреля подтверждено 8 случаев COVID-19, 1 – летальный. 2 пациентов проходят лечение в Козовский больнице, еще 5 в больницах Тернополя.

В Тернопольской области зафиксировано 114 случаев заражения.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Тернопольской области умерло 2 человека, это 68-летний житель Монастырисского района и 57-летняя жительница Козовой.

По состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаи COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровел. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

В Тернопольской области врачи Козовской больницы заявляют о неготовности медицины бороться с COVID-19. Оснащение многих районных больниц в условиях пандемии недостаточное, не хватает даже средств индивидуальной защиты и диагностики.

На въездах и выездах из Тернополя создадут 10 контрольно-пропускных пунктов. В самом городе за соблюдением порядка будут следить пешие патрули.

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