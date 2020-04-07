В Тернопольской области число больных COVID-19 достигло 168
За минувшие сутки в Тернопольской области обнаружили 8 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом общее количество заболевших в области составляет 168 человек
За минувшие сутки в Тернопольской области обнаружили 8 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом общее количество заболевших в области составляет 168 человек
Как передает RegioNews, об этом сообщил Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом на своей странице в Facebook.
Как сообщается, три случая летальных.
В то же время больше всего заражений зафиксировано в Монастырском районе – 112 заболевших, 1 летальный случай.
В Залещицком районе - 18 заболевших, 1 летальный, в Козовском районе - 13 случаев инфицирования, 1 умерший.
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Напомним, по состоянию на 6 апреля в Тернопольской области было выявлено 160 больных COVID-19, среди которых - 44 у медработников.
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