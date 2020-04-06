В Харьковской области 31 пациент вторую неделю ожидает результатов тестов на коронавирус

В Харьковской области ждут подтверждения или опровержения на 31 подозрение на коронавирус

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В Харьковской области ждут подтверждения или опровержения на 31 подозрение на коронавирус

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на SQ.

Глава облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что в национальной референс-лаборатории долго не могут дать ответ.

В Харьковской области на сегодня - 31 подозрение на коронавирус. Это все те же подозрения, которые были по состоянию на конец прошлой недели,

По словам губернатора, из этого 31 пациента с подозрением на коронавирус 15 находится на стационарном лечении, 17 - на самоизоляции.

Единственный подтвержденный случай в Харькове датирован 28 марта. Для подтверждения потребовалось почти трое суток. Известно, что возраст заболевшего - меньше 30 лет. Он недавно вернулся из Франции.

Стоит отметить, что Харьковская область получила 20 тысяч экспресс-тестов на COVID-19. Партию тестов передали областной клинической инфекционной больнице. В дальнейшем их распределят и в другие опорные медучреждения региона, которые готовятся принимать пациентов с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения считают, что нельзя назвать низким количество проведенных тестов на выявление коронавируса в Украине.