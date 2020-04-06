08:59  06 апреля
Сегодня начали действовать усиленные правила карантина: что нужно знать
09:11  06 апреля
Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 1319
11:57  06 апреля
Власть не планирует переносить местные выборы
UA | RU
UA | RU
06 апреля 2020, 14:59 14

В Харьковской области 31 пациент вторую неделю ожидает результатов тестов на коронавирус

Читайте також
українською мовою
06 апреля 2020, 14:59 14
Читайте також українською мовою
В Харьковской области ждут подтверждения или опровержения на 31 подозрение на коронавирус
Фото: unsplash
В Харьковской области ждут подтверждения или опровержения на 31 подозрение на коронавирус

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на SQ.

Глава облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что в национальной референс-лаборатории долго не могут дать ответ.

В Харьковской области на сегодня - 31 подозрение на коронавирус. Это все те же подозрения, которые были по состоянию на конец прошлой недели,

По словам губернатора, из этого 31 пациента с подозрением на коронавирус 15 находится на стационарном лечении, 17 - на самоизоляции.

Единственный подтвержденный случай в Харькове датирован 28 марта. Для подтверждения потребовалось почти трое суток. Известно, что возраст заболевшего - меньше 30 лет. Он недавно вернулся из Франции.

Стоит отметить, что Харьковская область получила 20 тысяч экспресс-тестов на COVID-19. Партию тестов передали областной клинической инфекционной больнице. В дальнейшем их распределят и в другие опорные медучреждения региона, которые готовятся принимать пациентов с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения считают, что нельзя назвать низким количество проведенных тестов на выявление коронавируса в Украине.


коронавирус Харьков карнавал Кучер Алексей
Под Одессой селяне устроили митинг и пытались изгнать парня, приехавшего из Чехии
06 апреля 2020, 13:56
На Кировоградщине первая смерть от COVID-19
06 апреля 2020, 13:47
Пока руководство Николаевской области рассчитывает на помощь Святого Николая в борьбе с коронавирусом, соцсети шутят
06 апреля 2020, 12:30
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 апреля 2020, 11:03
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Последние Популярные
Алёна Коханчук
Юрий Бутусов
Илия Куса
Все блоги »
Херсонское счастья: Дубинский, хайп и пиар
06 апреля 2020, 12:00
Биохимик Мирон Rogosinski: "Непрофессионализм власти погубит людей больше, чем коронавирус"
03 апреля 2020, 17:09
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »