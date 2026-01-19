За первые недели года над Сумщиной уничтожено более 150 вражеских БпЛА

Иллюстративное фото: Новинка

Интенсивность атак вражеских беспилотников на Сумскую область не уменьшается. Враг продолжает регулярно применять БПЛА разных типов

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, за первые недели года над Сумщиной уничтожены более 150 вражеских БПЛА.

Силы обороны и все составляющие сектора безопасности работают непрерывно. Есть попадание, однако значительную часть угроз удается останавливать.

"Часть беспилотников потеряла управление и не достигла целей, благодаря чему значительное количество атак не нанесло вреда людям и гражданской инфраструктуре", – подчеркнул Григоров.

Он добавил, что идет постоянная координация и системная работа по усилению защиты области.

Глава ОВА также призвал жителей области не игнорировать сигналы тревоги и при угрозе переходить в укрытие.

Напомним, по данным президента Владимира Зеленского, за последнюю неделю РФ выпустила по Украине более 1300 дронов, 1050 авиабомб и 29 ракет разных типов.

По прогнозам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Россия планирует существенно нарастить производство ударных беспилотников, чтобы применять против Украины до 1000 дронов в сутки.

