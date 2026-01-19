09:15  19 января
Смертельное ДТП на столичной Кольцевой: водитель Lincoln выехал на встречную и погиб
08:11  19 января
Во Львовской области спасатели помогли травмированному туристу-лыжнику
08:14  19 января
В Харькове 70-летняя женщина погибла во время катания с горки
UA | RU
UA | RU
19 января 2026, 10:23

За первые недели года над Сумщиной уничтожено более 150 вражеских БпЛА

19 января 2026, 10:23
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Новинка
Читайте також
українською мовою

Интенсивность атак вражеских беспилотников на Сумскую область не уменьшается. Враг продолжает регулярно применять БПЛА разных типов

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, за первые недели года над Сумщиной уничтожены более 150 вражеских БПЛА.

Силы обороны и все составляющие сектора безопасности работают непрерывно. Есть попадание, однако значительную часть угроз удается останавливать.

"Часть беспилотников потеряла управление и не достигла целей, благодаря чему значительное количество атак не нанесло вреда людям и гражданской инфраструктуре", – подчеркнул Григоров.

Он добавил, что идет постоянная координация и системная работа по усилению защиты области.

Глава ОВА также призвал жителей области не игнорировать сигналы тревоги и при угрозе переходить в укрытие.

Напомним, по данным президента Владимира Зеленского, за последнюю неделю РФ выпустила по Украине более 1300 дронов, 1050 авиабомб и 29 ракет разных типов.

По прогнозам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Россия планирует существенно нарастить производство ударных беспилотников, чтобы применять против Украины до 1000 дронов в сутки.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область война атака БПЛА повреждения разрушения гражданские ПВО
Армия РФ ударила по Харькову: в городе раздаются взрывы
19 января 2026, 10:15
Россияне нанесли удар по Запорожью: возможны проблемы со светом и водой
19 января 2026, 09:54
Россияне дважды ударили по учебному заведению в Херсоне
19 января 2026, 09:38
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Обстрел Запорожья: в области загорелся жилой дом
19 января 2026, 11:15
Россияне четырьмя ракетами атаковали объект критической инфраструктуры в Харькове: есть значительные повреждения
19 января 2026, 11:05
На Прикарпатье на железнодорожном переезде поезд протаранил легковушку: трое пострадавших
19 января 2026, 10:57
Пыталась прыгнуть с моста: на Закарпатье полиция спасла женщину
19 января 2026, 10:52
Россия наращивает резервы под Покровском и готовит прорыв – Сирский
19 января 2026, 10:39
РФ существенно повредила энергообъект ДТЭК в Одессе: более 30 тысяч семей остались без света
19 января 2026, 10:29
Армия РФ ударила по Харькову: в городе раздаются взрывы
19 января 2026, 10:15
Хаос как метод внешней политики: итоги первого года Трампа
19 января 2026, 10:07
Россияне нанесли удар по Запорожью: возможны проблемы со светом и водой
19 января 2026, 09:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »