09:15  19 января
Смертельное ДТП на столичной Кольцевой: водитель Lincoln выехал на встречную и погиб
08:11  19 января
Во Львовской области спасатели помогли травмированному туристу-лыжнику
08:14  19 января
В Харькове 70-летняя женщина погибла во время катания с горки
19 января 2026, 08:35

До 1000 ударных дронов в день: Сырский предупредил о планах РФ

19 января 2026, 08:35
Фото: Главное управление коммуникаций ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия планирует существенно нарастить производство ударных беспилотников, чтобы применять против Украины до 1000 дронов в сутки

Об этом он рассказал в интервью LB.ua, передает RegioNews.

"Враг планирует существенно нарастить производство, чтобы применять до 1000 дронов в день. Поэтому, конечно, мы должны делать все для того, чтобы сорвать эти планы и нанести такие потери врагу, чтобы он отказался от своих активных действий, и создать условия для проведения переговоров. Потому что со слабым никто не будет договариваться", – отметил Сырский.

По его словам, российская сторона ежедневно производит около 404 дронов типа "Шахед" различных модификаций и планирует увеличивать этот показатель.

Также главнокомандующий сообщил, что в 2026 году Россия планирует сформировать как минимум 11 дивизий и продолжать реализацию планов и задач, которые не были выполнены в прошлом году. Кроме того, РФ намерена призвать 409 тысяч человек личного состава.

Сырский отметил, что общий мобилизационный потенциал России превышает 20 миллионов человек, из которых около 4,5 миллиона – это подготовленный ресурс, который может быть напрямую привлечен для пополнения воинских частей.

Комментируя баланс сил в сфере беспилотников, главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что по количеству дронов стороны сейчас находятся примерно на одном уровне.

"Вопрос в качестве. В обычных дронах качество на нашей стороне. В оптоволоконных, к сожалению, мы только догоняем врага", – подытожил он.

Напомним, по данным президента Владимира Зеленского, за последнюю неделю РФ выпустила по Украине более 1300 дронов, 1050 авиабомб и 29 ракет разных типов.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

