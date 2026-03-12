В Запорожье тысячи абонентов остались без света и теплоснабжения после российской атаки
Почти 16 тысяч абонентов остались без света после российской атаки, еще более 25 тысяч – без теплоснабжения
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, в настоящее время в городе продолжаются восстановительные работы.
Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, в результате вражеского обстрела Запорожья, произошедшего днем 11 марта, 12 человек получили травмы разной степени тяжести, из них 8 находятся в медицинских учреждениях.
