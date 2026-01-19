Иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 19 января, вражеская армия в который раз атаковала беспилотниками Запорожье

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Сейчас информации о пострадавших нет.

Чиновник отметил, что в отдельных районах могут быть перебои с водо-, электроснабжением. Специалисты держат ситуацию под контролем.

Тревога объявлена по всей территории области. Глава ОВА призвал граждан к отбою воздушной тревоги находиться в безопасных местах.

Воздушные силы предупреждали о БпЛА в направлении Запорожья.

Напомним, в ночь на 19 января враг атаковал Украину 145 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды". Силы ПВО обезвредили 126 дронов.