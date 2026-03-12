12:50  12 марта
Трансфер до границы за $14 тысяч: в Ровенской области задержали перевозчика
11:27  12 марта
ОРВИ в Украине: за неделю количество больных уменьшилось на 6,7%
09:52  12 марта
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
UA | RU
UA | RU
12 марта 2026, 17:08

На Черниговщине будут судить двух лесников, организовавших незаконную вырубку деревьев на 10 миллионов

12 марта 2026, 17:08
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении главного лесничего и лесничего ГП «Корюковское лесное хозяйство» в Черниговской области, организовавших незаконную рубку леса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Следствие установило, что в течение мая-июля 2020 должностные лица искусственно поделили участки леса на территории площадью менее 1 гектара. Таким образом, они избежали обязательной процедуры оценки воздействия на окружающую среду, которая необходима для проведения рубок.

Затем фигуранты выдали лесорубные билеты на проведение сплошных санитарных рубок на этих участках.

В общей сложности было срублено 4351 дерево на сумму 9,48 млн грн.

Главному лесничему и лесному грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Черниговской области ураган повредил 100 гектаров леса. Это произошло летом 2023 года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
деревья вырубка деревьев лес Черниговская область ГБР
Российский дрон атаковал Черниговщину: погибла 15-летняя девочка, ранены ее родители
12 марта 2026, 07:09
Россияне ночью ударили по предприятиям в Черниговской области: возникли пожары
11 марта 2026, 07:29
В Черниговской области нашли остатки российской ракеты
10 марта 2026, 10:13
Все новости »
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Во Львовской области будут судить работника ТЦК, который во время проверки документов избил мужчину
12 марта 2026, 18:24
Психологиня рассказала, как сказать "нет" и не чувствовать вину
12 марта 2026, 17:42
На стороне россиян против Украины воевал итальянец, которого судили за педофилию
12 марта 2026, 17:35
Надеялся на соцвыплаты: в Житомирской области аферисты украли последние деньги пенсионера
12 марта 2026, 17:15
Налог на жилье: юристы объяснили, когда нужно платить за "лишние квадраты"
12 марта 2026, 16:55
В Днепре мужчина сжег чужое авто из-за ревности
12 марта 2026, 16:35
В Черновцах задержан работник ТЦК, который за 2000 долларов снимал мужчин с розыска
12 марта 2026, 16:15
В Тернопольской области во время пожара погиб 6-летний мальчик
12 марта 2026, 15:39
Ядро фракции "Слуги народа" сократилось до 120 депутатов – СМИ
12 марта 2026, 15:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Анатолий Амелин
Все блоги »