На Черниговщине будут судить двух лесников, организовавших незаконную вырубку деревьев на 10 миллионов

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении главного лесничего и лесничего ГП «Корюковское лесное хозяйство» в Черниговской области, организовавших незаконную рубку леса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Следствие установило, что в течение мая-июля 2020 должностные лица искусственно поделили участки леса на территории площадью менее 1 гектара. Таким образом, они избежали обязательной процедуры оценки воздействия на окружающую среду, которая необходима для проведения рубок.

Затем фигуранты выдали лесорубные билеты на проведение сплошных санитарных рубок на этих участках.

В общей сложности было срублено 4351 дерево на сумму 9,48 млн грн.

Главному лесничему и лесному грозит до 10 лет лишения свободы.

