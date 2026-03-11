Время добровольцев на фронте прошло

Точнее не добровольцев, а тех, кого по-английски называют militia, что можно перевести как "народное ополчение" – самоорганизованный и вооруженный народ

Точнее не добровольцев, а тех, кого по-английски называют militia, что можно перевести как "народное ополчение" – самоорганизованный и вооруженный народ

иллюстративное фото: из открытых источников

Современная война слишком сложна и опасна, чтобы заниматься ею "в свободное от основной работы время". Она требует полной концентрации сил и постоянного профессионального усовершенствования. Я люблю выражение американского стратега и ветерана Шона Макфейта из его бестселлера "Новые правила войны": "Если вам нужно, чтобы что-то на войне было полностью гарантировано сделано, вы зовете частный сектор". Народ финансирует народное ополчение. Бизнес – частные военные компании. Поэтому я за здоровую конкуренцию в украинской армии: любые услуги, в частности медицинские, должен предоставлять нашим защитникам не тот, кто формально является военнослужащим, а тот, кто это делает лучше, эффективнее, дешевле, быстрее.

Подписывайся, чтобы узнать новости первым

Подписаться

.