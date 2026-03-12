Во Львовской области будут судить работника ТЦК, который во время проверки документов избил мужчину

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего Шевченковского районного ТЦК и СП во Львове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Во время проверки документов в одном из районов Львова группа работников ТЦК остановила 56-летнего местного жителя. После этого возник конфликт и один из военнослужащих применил к мужчине физическую силу и нанес сильный удар.

Работники ТЦК удерживали мужчину за руки и силой посадили в служебный автомобиль. При этом военнослужащий не включил обеспеченный портативный видеорегистратор.

Во время прохождения военно-врачебной комиссии у пострадавшего диагностировали перелом плечевой кости.

За совершенное работнику ТЦК грозит до 12 лет лишения свободы.

