12:50  12 марта
Трансфер до границы за $14 тысяч: в Ровенской области задержали перевозчика
11:27  12 марта
ОРВИ в Украине: за неделю количество больных уменьшилось на 6,7%
09:52  12 марта
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
UA | RU
UA | RU
12 марта 2026, 18:24

Во Львовской области будут судить работника ТЦК, который во время проверки документов избил мужчину

12 марта 2026, 18:24
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего Шевченковского районного ТЦК и СП во Львове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Во время проверки документов в одном из районов Львова группа работников ТЦК остановила 56-летнего местного жителя. После этого возник конфликт и один из военнослужащих применил к мужчине физическую силу и нанес сильный удар.

Работники ТЦК удерживали мужчину за руки и силой посадили в служебный автомобиль. При этом военнослужащий не включил обеспеченный портативный видеорегистратор.

Во время прохождения военно-врачебной комиссии у пострадавшего диагностировали перелом плечевой кости.

За совершенное работнику ТЦК грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове женщина стреляла по микроавтобусу ТЦК. Теперь ей грозит заключение.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов Львовская область ТЦК мобилизация бусификация Избиение ГБР
Почти 900 вейпов в потолке: во Львовской области задержали контрабанду в микроавтобусе
12 марта 2026, 11:53
На Львовщине учительница совершала насилие к ученикам: полиция начала проверку
10 марта 2026, 22:25
Во Львовской области насмерть сбили женщину
10 марта 2026, 17:35
Все новости »
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Психологиня рассказала, как сказать "нет" и не чувствовать вину
12 марта 2026, 17:42
На стороне россиян против Украины воевал итальянец, которого судили за педофилию
12 марта 2026, 17:35
Надеялся на соцвыплаты: в Житомирской области аферисты украли последние деньги пенсионера
12 марта 2026, 17:15
На Черниговщине будут судить двух лесников, организовавших незаконную вырубку деревьев на 10 миллионов
12 марта 2026, 17:08
Налог на жилье: юристы объяснили, когда нужно платить за "лишние квадраты"
12 марта 2026, 16:55
В Днепре мужчина сжег чужое авто из-за ревности
12 марта 2026, 16:35
В Черновцах задержан работник ТЦК, который за 2000 долларов снимал мужчин с розыска
12 марта 2026, 16:15
В Тернопольской области во время пожара погиб 6-летний мальчик
12 марта 2026, 15:39
Ядро фракции "Слуги народа" сократилось до 120 депутатов – СМИ
12 марта 2026, 15:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Анатолий Амелин
Все блоги »