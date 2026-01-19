Ілюстративне фото: Новинарня

Інтенсивність атак ворожих безпілотників на Сумську область не зменшується. Ворог продовжує регулярно застосовувати БпЛА різних типів

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, за перші тижні року над Сумщиною знищено понад 150 ворожих БпЛА.

Сили оборони та всі складові сектору безпеки працюють безперервно. Є влучання, проте значну частину загроз вдається зупиняти.

"Частина безпілотників втратила керування і не досягла цілей, завдяки чому значна кількість атак не завдала шкоди людям та цивільній інфраструктурі", – наголостив Григоров.

Він додав, що триває постійна координація та системна робота з підсилення захисту області.

Очільник ОВА також закликав мешканців області не ігнорувати сигнали тривоги та під час загрози переходити в укриття.

Нагадаємо, за даними президента Володимира Зеленського, за останній тиждень РФ випустила по Україні понад 1300 дронів, 1050 авіабомб і 29 ракет різних типів.

За прогнозами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського,Росія планує суттєво наростити виробництво ударних безпілотників, щоб застосовувати проти України до 1000 дронів на добу.

