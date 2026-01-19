09:15  19 січня
Смертельна ДТП на столичній Кільцевій: водій Lincoln виїхав на зустрічну та загинув
08:11  19 січня
На Львівщині рятувальники допомогли травмованому туристу-лижнику
08:14  19 січня
У Харкові 70-річна жінка загинула під час катання з гірки
19 січня 2026, 10:23

За перші тижні року над Сумщиною знищено понад 150 ворожих БпЛА

19 січня 2026, 10:23
Ілюстративне фото: Новинарня
Інтенсивність атак ворожих безпілотників на Сумську область не зменшується. Ворог продовжує регулярно застосовувати БпЛА різних типів

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, за перші тижні року над Сумщиною знищено понад 150 ворожих БпЛА.

Сили оборони та всі складові сектору безпеки працюють безперервно. Є влучання, проте значну частину загроз вдається зупиняти.

"Частина безпілотників втратила керування і не досягла цілей, завдяки чому значна кількість атак не завдала шкоди людям та цивільній інфраструктурі", – наголостив Григоров.

Він додав, що триває постійна координація та системна робота з підсилення захисту області.

Очільник ОВА також закликав мешканців області не ігнорувати сигнали тривоги та під час загрози переходити в укриття.

Нагадаємо, за даними президента Володимира Зеленського, за останній тиждень РФ випустила по Україні понад 1300 дронів, 1050 авіабомб і 29 ракет різних типів.

За прогнозами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського,Росія планує суттєво наростити виробництво ударних безпілотників, щоб застосовувати проти України до 1000 дронів на добу.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
