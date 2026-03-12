ОРВИ в Украине: за неделю количество больных уменьшилось на 6,7%

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине за неделю со 2 по 8 марта острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 156 684 человека. Это на 6,7% меньше, чем неделей ранее

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

По данным эпидемиологического мониторинга, госпитализированы 4 118 пациентов, среди которых 2 286 детей.

Превышение среднего уровня интенсивности эпидемического процесса было зафиксировано в Волынской области и Житомирской области. Также превышение низкого уровня было зарегистрировано в Ивано-Франковской области.

В Киеве и большинстве регионов Украины показатели заболеваемости остаются на фоновом уровне.

В то же время, за неделю COVID-19 подтвердили у 141 человека, что на 35,9% меньше, чем в предыдущий период.

Как уберечься от ОРВИ: советы специалистов

Регулярно мойте руки с мылом не менее 30 секунд. Проветривайте помещение и проводите влажную уборку. Соблюдайте дистанцию в местах скопления людей. Прикрывайте рот и нос салфеткой или локтем во время кашля и чихания; Если заболели – оставайтесь дома или используйте маску при контакте с другими людьми.

Напомним, по данным специалистов, в Николаевской области циркулирует самый тяжелый вид гриппа. Он быстро мутирует и может вызвать тяжелые осложнения: пневмонию, дыхательную недостаточность или даже менингит.

Как известно, в Украине с 29 сентября 2025 официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.