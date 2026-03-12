11:27  12 марта
ОРВИ в Украине: за неделю количество больных уменьшилось на 6,7%
09:52  12 марта
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
08:43  12 марта
В Винницкой области осудили водителя грузовика по ДТП с шестью погибшими
UA | RU
UA | RU
12 марта 2026, 11:27

ОРВИ в Украине: за неделю количество больных уменьшилось на 6,7%

12 марта 2026, 11:27
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за неделю со 2 по 8 марта острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 156 684 человека. Это на 6,7% меньше, чем неделей ранее

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

По данным эпидемиологического мониторинга, госпитализированы 4 118 пациентов, среди которых 2 286 детей.

Превышение среднего уровня интенсивности эпидемического процесса было зафиксировано в Волынской области и Житомирской области. Также превышение низкого уровня было зарегистрировано в Ивано-Франковской области.

В Киеве и большинстве регионов Украины показатели заболеваемости остаются на фоновом уровне.

В то же время, за неделю COVID-19 подтвердили у 141 человека, что на 35,9% меньше, чем в предыдущий период.

Как уберечься от ОРВИ: советы специалистов

  1. Регулярно мойте руки с мылом не менее 30 секунд.
  2. Проветривайте помещение и проводите влажную уборку.
  3. Соблюдайте дистанцию в местах скопления людей.
  4. Прикрывайте рот и нос салфеткой или локтем во время кашля и чихания;
  5. Если заболели – оставайтесь дома или используйте маску при контакте с другими людьми.

Напомним, по данным специалистов, в Николаевской области циркулирует самый тяжелый вид гриппа. Он быстро мутирует и может вызвать тяжелые осложнения: пневмонию, дыхательную недостаточность или даже менингит.

Как известно, в Украине с 29 сентября 2025 официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина ОРВИ статистика заболеваемость эпидемический порог ЦГЗ
В Украине запускают новую систему контроля вакцинации: что изменится
12 марта 2026, 10:39
Все новости »
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
В Ровенской области будут судить медсестру из-за смерти младенца от ожогов во время операции
12 марта 2026, 12:18
В Кировоградской области разоблачили судью, который взял взятку за закрытие дела
12 марта 2026, 12:13
Почти 900 вейпов в потолке: во Львовской области задержали контрабанду в микроавтобусе
12 марта 2026, 11:53
13 миллионов украинцев получат по 1500 грн: Зеленский анонсировал новые выплаты
12 марта 2026, 11:51
В гидрокостюме через Днестр: в Винницкой области задержали организаторов незаконной переправы
12 марта 2026, 11:38
В Кировоградской области будут судить мать, которая дважды забирала из больницы умирающего младенца
12 марта 2026, 11:10
"Бизнес" на квартирах умерших: в Одессе правоохранителя разоблачили на присвоении недвижимости
12 марта 2026, 10:59
Бензин и дизель растут в цене: что будет с проездом в Запорожье
12 марта 2026, 10:57
На Львовщине таможенники изъяли партию российских книг
12 марта 2026, 10:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Анатолий Амелин
Все блоги »