Оккупанты дважды атаковали учебное заведение в Херсоне

Фото: ГВА

В воскресенье, 18 января, российские захватчики повредили одно из учебных заведений в Днепровском районе Херсона

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

"За вчерашний день российские террористы дважды атаковали одно из учебных заведений в Днепровском районе", – говорится в сообщении.

Днем вражеский снаряд попал в крышу – были выбиты многие окна.

Чиновник отметил, что вечером вражеский снаряд упал на территории, образовав большую воронку и дополнительно повредив окна.

Напомним, в ночь на 19 января враг атаковал Украину 145 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды". Силы ПВО обезвредили 126 дронов.