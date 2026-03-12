В Днепре мужчина сжег чужое авто из-за ревности

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 50-летний житель Днепра пользовался авто, который ему временно одолжил знакомый. Однако из-за ревности к женщине подозреваемый приехал в ее дом, облил авто легковоспламеняющимся веществом и поджег его.

Злоумышленник был задержан. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от трех до десяти лет.

