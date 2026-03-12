12:50  12 марта
12 марта 2026, 17:42

Психологиня рассказала, как сказать "нет" и не чувствовать вину

12 марта 2026, 17:42
иллюстративное фото: из открытых источников
Многие люди боятся сказать «нет». Психологиня Житомирской ячейки ОО «Защита государства» Ирина Ремишевская рассказала, как это сделать

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Защита государства. Житомир.

"Нам кажется, что после "нет" кто-нибудь обидится или отношения испортятся. Но чаще их разрушает не самое "нет", а страх показаться плохим человеком. И тогда внутри накапливаются усталость, раздражение и злоба", – отмечает Ирина Ремишевская.

Чтобы не жить с постоянным чувством вины, перед ответом спросите себя:

  • я действительно хочу это сделать
  • или просто боюсь отказать?

Если вам нужна бесплатная психологическая поддержка – обращайтесь в Житомирскую ячейку ОО "Защита государства":

  • г. Житомир, ул. Театральная, 5
  • Понедельник – пятница, 9:00–18:00.
  • Телефон: +38 097 763 59 78.

Напомним, в Украине появится Нацкомиссия по психическому здоровью. Соответствующее решение в конце февраля принял Кабмин.

