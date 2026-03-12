Трансфер до границы за $14 тысяч: в Ровенской области задержали перевозчика
Пограничники разоблачили жителя Николаева, который помогал мужчинам призывного возраста добраться до пограничной зоны для дальнейшего побега из страны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Фигурант действовал в сговоре с группой лиц. На собственном авто он привез жителя Днепра в оговоренное заранее место. Оттуда мужчину планировали переправить за пределы Украины в обход пунктов пропуска.
Пограничники задержали потенциального нарушителя во время его незаконного "путешествия".
За такую "помощь" организаторы получили более 14 тысяч долларов.
Водителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК (содействие незаконной переправке лиц через госграницу). Суд назначил ему ночной домашний арест.
Напомним, ранее в Одесской области пограничники задержали мужчину, который пытался переплыть Дунай и сбежать в Румынию. Для форсирования реки мужчина приобрел гидрокостюм и водный электроскутер.