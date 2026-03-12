Фото: ГПСУ

Пограничники разоблачили жителя Николаева, который помогал мужчинам призывного возраста добраться до пограничной зоны для дальнейшего побега из страны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Фигурант действовал в сговоре с группой лиц. На собственном авто он привез жителя Днепра в оговоренное заранее место. Оттуда мужчину планировали переправить за пределы Украины в обход пунктов пропуска.

Пограничники задержали потенциального нарушителя во время его незаконного "путешествия".

За такую "помощь" организаторы получили более 14 тысяч долларов.

Водителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК (содействие незаконной переправке лиц через госграницу). Суд назначил ему ночной домашний арест.

Напомним, ранее в Одесской области пограничники задержали мужчину, который пытался переплыть Дунай и сбежать в Румынию. Для форсирования реки мужчина приобрел гидрокостюм и водный электроскутер.