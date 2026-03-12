Графики отключений на 13 марта: когда будем без света в пятницу

иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 13 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений, а с 17:00 до 23:00 – графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что главная причина введения ограничений – это последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, за четыре года РФ совершила почти 6 тысяч атак на энергосистему Украины. Энергетическая отрасль понесла значительные потери.