Трансфер до границы за $14 тысяч: в Ровенской области задержали перевозчика
ОРВИ в Украине: за неделю количество больных уменьшилось на 6,7%
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
12 марта 2026, 16:55

Налог на жилье: юристы объяснили, когда нужно платить за "лишние квадраты"

12 марта 2026, 16:55
Фото: из открытых источников
В Украине есть налог на недвижимость, который платят за "лишние квадратные метры". Юристы объяснили, кому нужно платить этот налог

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Как пояснили специалисты, налог начисляется не на всю площадь жилья. Речь идет только о случаях, когда площадь превышает установленные нормы :

  • Квартира – более 60 квадратных метров;
  • Дом – более 120 квадратных метров;
  • Квартира и дом вместе – более 180 квадратных метров.

Уплачивать налог нужно только за "лишние" квадратные метры. Ставку устанавливает местный совет, но он не может быть больше 1,5% от минимальной зарплаты за каждый дополнительный квадратный метр.

"Еще один нюанс: если квартира больше 300 м², а дом свыше 500 м², владелец дополнительно платит 25 000 грн в год", - объяснили эксперты.

Налог не платится , если:

  • Жилье расположено на оккупированной территории;
  • Жилье находится в зоне активных боевых действий;
  • Жилье стало непригодным для проживания из-за войны.

Юрист ОО "Защита государства" бесплатно проконсультирует и поможет разобраться в вашей ситуации.

Контакты: +38 066 004 17 09, г. Ивано-Франковск, ул. Богдана Лепкого, 47б.

Напомним, ранее специалисты ОО "Захист держави" предоставили пошаговую инструкцию по получению статуса лица с инвалидностью в результате войны, в частности, перечень необходимых документов, порядок составления заявления и другие детали.

