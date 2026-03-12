12:50  12 марта
Трансфер до границы за $14 тысяч: в Ровенской области задержали перевозчика
11:27  12 марта
ОРВИ в Украине: за неделю количество больных уменьшилось на 6,7%
09:52  12 марта
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
12 марта 2026, 17:35

На стороне россиян против Украины воевал итальянец, которого судили за педофилию

12 марта 2026, 17:35
Фото: из открытых источников
Николаевский райсуд Львовской области применил экстрадиционный арест к гражданину Италии. Известно, что этот иностранец воевал против Украины на стороне РФ

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно, что в 2016 году мужчину в Неаполе судили за сексуальное насилие над несовершеннолетним. В 2021 году апелляционный суд подтвердил приговор о наказании в виде лишения свободы на 7 лет и 2 месяца.

Отмечается, что речь шла о применении насилия в семье, принуждении несовершеннолетней к неоднократным, против ее воли, сексуальных действий, заключавшихся в притязаниях, прикосновениях к интимным частям тела насильственным путем, а также принуждении несовершеннолетней касаться его половых органов. В украинском законодательстве это соответствует развращению несовершеннолетних (ч.2 ст.156 УКУ) и сексуальному насилию в отношении лица, не достигшего 14 лет (ч.4 ст.153 УКУ).

В 2022 году прокуратура Неаполя издала приказ о исполнении наказания. Однако мужчина стал скрываться.

13 января 2025 года украинские военные взяли его в плен. Его содержали в лагере военнопленных во Львовской области. Теперь есть приказ Министерства юстиции Украины о выдаче его в Итальянской Республике для исполнения приговора суда, вступившего в законную силу.

Сам мужчина заявлял, что хочет вернуться в РФ, а не в Италию. Однако суд применил экстрадиционный арест на 2 месяца до передачи иностранца компетентным органам Итальянской Республики.

Напомним, суд заочно назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы пяти российским военным. Они пытали гражданских во время временного захвата территорий Ахтырского района Сумской области в начале полномасштабной войны.

