Пора вернуть авиасообщение в Украину

Почему в Израиле и Объединенных Арабских Эмиратах самолеты, не смотря на дроны, баллистику и крылатые ракеты, летают, а у нас нет?

Ну, серьезно. Мы видим интенсивность и дальность обстрелов, видим прилеты по территориям их аэропортов. Обстрел закончился – самолеты улетели. Пока Израиль получает ракеты из Ирана, Йемена и Газы – Бен-Гурион работает. Авиакомпании El Al, Arkia, Israir летают.

Да, часть иностранных перевозчиков останавливается при эскалации – но только при прямых ударах по аэропорту. Как только угроза отступает – рейсы возобновляются через несколько дней.

А Украина уже четыре года ездит за границу на переводные.

Из Киева в Жешув – 14-18 часов автобусом.

В Краков – 10-12.

В Варшаву – от 14 до 17.

Ночь в пути, очередь на границе в три ночи, прибытие под утро – и только тогда регистрация на рейс. Миллионы людей. Каждый день. Как в 1990-х, только уже с мобильными телефонами.

А в чем принципиальная разница между Израилем и нами?

Израиль всю свою историю сражается с ХАМАСом, Хезболлой, хуситами. Понимаю, что там нет стратегической авиации и массированных обстрелов крылатыми ракетами. Их ракеты – баллистические, относительно простые. Iron Dome перехватывает 90% в своем радиусе.

Но у Украины есть оперативная глубина, а у Израиля – нет.

И Львов был бы очень хорошим плацдармом для восстановления авиасообщения. До польской границы – 70 км. Как только борт набирает 150 метров высоты – он находится в воздушном пространстве, где работает польское ПВО НАТО.

Регион подвергается обстрелам, но несравненно меньше центра и востока Украины.

И спрос есть. Перевозчики ждут. WizzAir, Air Baltic, Turkish Airlines, SkyUp, Austrian Airlines, Lufthansa, LOT – семь авиакомпаний готовы вернуться во Львов в течение трех-четырех дней после решения. Вот уже год как готовы.

Но я так понимаю, вопрос не в перевозчиках, а в государственной политике.