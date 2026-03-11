Пора вернуть авиасообщение в Украину
Ну, серьезно. Мы видим интенсивность и дальность обстрелов, видим прилеты по территориям их аэропортов. Обстрел закончился – самолеты улетели. Пока Израиль получает ракеты из Ирана, Йемена и Газы – Бен-Гурион работает. Авиакомпании El Al, Arkia, Israir летают.
Да, часть иностранных перевозчиков останавливается при эскалации – но только при прямых ударах по аэропорту. Как только угроза отступает – рейсы возобновляются через несколько дней.
А Украина уже четыре года ездит за границу на переводные.
Из Киева в Жешув – 14-18 часов автобусом.
В Краков – 10-12.
В Варшаву – от 14 до 17.
Ночь в пути, очередь на границе в три ночи, прибытие под утро – и только тогда регистрация на рейс. Миллионы людей. Каждый день. Как в 1990-х, только уже с мобильными телефонами.
А в чем принципиальная разница между Израилем и нами?
Израиль всю свою историю сражается с ХАМАСом, Хезболлой, хуситами. Понимаю, что там нет стратегической авиации и массированных обстрелов крылатыми ракетами. Их ракеты – баллистические, относительно простые. Iron Dome перехватывает 90% в своем радиусе.
Но у Украины есть оперативная глубина, а у Израиля – нет.
И Львов был бы очень хорошим плацдармом для восстановления авиасообщения. До польской границы – 70 км. Как только борт набирает 150 метров высоты – он находится в воздушном пространстве, где работает польское ПВО НАТО.
Регион подвергается обстрелам, но несравненно меньше центра и востока Украины.
И спрос есть. Перевозчики ждут. WizzAir, Air Baltic, Turkish Airlines, SkyUp, Austrian Airlines, Lufthansa, LOT – семь авиакомпаний готовы вернуться во Львов в течение трех-четырех дней после решения. Вот уже год как готовы.
Но я так понимаю, вопрос не в перевозчиках, а в государственной политике.