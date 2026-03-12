Надеялся на соцвыплаты: в Житомирской области аферисты украли последние деньги пенсионера

Фото: Национальная полиция

В Житомирской области пенсионер обратился в полицию. Оказалось, что он стал жертвой мошенничества, когда пытался получить социальную помощь

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

61-летний житель города Малина в социальной сети увидел объявление о предоставлении денежной помощи на утепление в размере 4500 гривен. Это было якобы сообщение от банка, клиентом которого он является. Поэтому мужчина заинтересовался предложением, перешел по ссылке и зарегистрировался на сайте.

Впоследствии ему позвонил неизвестный, который представил работником банка и попросил подтвердить вход в банковское приложение. Муж выполнил все его рекомендации. На следующий день с его счета аферисты списали более 70 тысяч гривен его сохранности.

"Следователи отделения полиции № 1 (г. Малин) Коростенского райуправления начали досудебное расследование по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее мошенники выманили 40 тысяч гривен у жителя Тернопольщины под предлогом участия в несуществующей программе.