В Нежинском районе полиция сообщила о подозрении врачу, чье ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей привело к смерти ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Следствие установило, что врач допустила грубые ошибки в диагностике и лечении.

Трагедия произошла в июне 2025 года. К семейному врачу обратилась мать с 12-летним сыном. У мальчика была высокая температура и сыпь. Врач поставила диагноз "скарлатина", однако неправильно оценила степень тяжести состояния ребенка и назначила ошибочное лечение. Из-за этого бактериальная инфекция прогрессировала, что привело к смерти мальчика.

Экспертиза подтвердила, что врач проигнорировала стандарты оказания медицинской помощи и должностные инструкции.

Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 140 УКУ (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Ей грозит до трех лет ограничения свободы или до пяти лет лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью.

Досудебное расследование продолжается.

