09:15  19 января
Смертельное ДТП на столичной Кольцевой: водитель Lincoln выехал на встречную и погиб
08:11  19 января
Во Львовской области спасатели помогли травмированному туристу-лыжнику
08:14  19 января
В Харькове 70-летняя женщина погибла во время катания с горки
19 января 2026, 10:15

Армия РФ ударила по Харькову: в городе раздаются взрывы

19 января 2026, 10:15
Иллюстративное фото: из открытых источников
В понедельник, 19 января, утром российские военные нанесли удары по Слободскому району Харькова

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

"Зафиксирован вражеский удар по Слободскому району города. Детали уточняем", – говорится в сообщении.

Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковскую область.

С 09:26 в городе прогремели уже несколько взрывов.

"Враг продолжает обстрел города – еще зафиксированы прилеты", – отметил чиновник в 10:13.

Напомним, утром 19 января россияне запустили беспилотники на Запорожье. В результате атаки возможны проблемы со светом и водой.

Обстрел Запорожья: в области загорелся жилой дом
19 января 2026, 11:15
Россияне четырьмя ракетами атаковали объект критической инфраструктуры в Харькове: есть значительные повреждения
19 января 2026, 11:05
На Прикарпатье на железнодорожном переезде поезд протаранил легковушку: трое пострадавших
19 января 2026, 10:57
Пыталась прыгнуть с моста: на Закарпатье полиция спасла женщину
19 января 2026, 10:52
Россия наращивает резервы под Покровском и готовит прорыв – Сирский
19 января 2026, 10:39
РФ существенно повредила энергообъект ДТЭК в Одессе: более 30 тысяч семей остались без света
19 января 2026, 10:29
За первые недели года над Сумщиной уничтожено более 150 вражеских БпЛА
19 января 2026, 10:23
Хаос как метод внешней политики: итоги первого года Трампа
19 января 2026, 10:07
Россияне нанесли удар по Запорожью: возможны проблемы со светом и водой
19 января 2026, 09:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
