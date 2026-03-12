В Одессе люди могут остаться без питьевой воды

иллюстративное фото: из открытых источников

Жители Одессы могут остаться без питьевой воды из-за загрязнения Днестра после удара по ГЭС 7 марта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельское хозяйство Украины.

В министерстве напомнили, что 10 марта после ракетно-дроновой атаки РФ по Украине в реке Днестр были обнаружены пятна технических масел в районе села Лядова Ярышевского сельского территориального общества Могилев-Подольского района Винницкой области.

По предварительным данным, загрязнение Днестра возможно связано с утечкой ракетного топлива в районе Днестровской ГЭС в Черновицкой области, которое произошло в результате атаки РФ 7 марта 2026 года. Загрязнение распространилось вниз по течению реки, в том числе в районе села Наславча Республики Молдова.

"Минэкономики рассматривает этот инцидент как очередное проявление экологической агрессии России, что создает угрозу трансграничной водной безопасности и требует надлежащей международной правовой оценки. Россия еще раз подтверждает, что является государством-террористом, которое ведет войну не только против Украины, но и против окружающей среды. Поражение энергетической инфраструктуры повлекло утечку технических масел в Днестр, что создало трансграничную экологическую угрозу", – говорится в сообщении.

Напомним, внутри февраля 2026 года в результате российской атаки часть Одессы осталась без воды. Кроме того, РФ регулярно обстреливает инфраструктуру Одесской области.