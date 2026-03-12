12:50  12 марта
Трансфер до границы за $14 тысяч: в Ровенской области задержали перевозчика
11:27  12 марта
ОРВИ в Украине: за неделю количество больных уменьшилось на 6,7%
09:52  12 марта
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
12 марта 2026, 19:25

В Одессе люди могут остаться без питьевой воды

12 марта 2026, 19:25
иллюстративное фото: из открытых источников
Жители Одессы могут остаться без питьевой воды из-за загрязнения Днестра после удара по ГЭС 7 марта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельское хозяйство Украины.

В министерстве напомнили, что 10 марта после ракетно-дроновой атаки РФ по Украине в реке Днестр были обнаружены пятна технических масел в районе села Лядова Ярышевского сельского территориального общества Могилев-Подольского района Винницкой области.

По предварительным данным, загрязнение Днестра возможно связано с утечкой ракетного топлива в районе Днестровской ГЭС в Черновицкой области, которое произошло в результате атаки РФ 7 марта 2026 года. Загрязнение распространилось вниз по течению реки, в том числе в районе села Наславча Республики Молдова.

"Минэкономики рассматривает этот инцидент как очередное проявление экологической агрессии России, что создает угрозу трансграничной водной безопасности и требует надлежащей международной правовой оценки. Россия еще раз подтверждает, что является государством-террористом, которое ведет войну не только против Украины, но и против окружающей среды. Поражение энергетической инфраструктуры повлекло утечку технических масел в Днестр, что создало трансграничную экологическую угрозу", – говорится в сообщении.

Напомним, внутри февраля 2026 года в результате российской атаки часть Одессы осталась без воды. Кроме того, РФ регулярно обстреливает инфраструктуру Одесской области.

09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
