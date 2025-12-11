Ілюстраційне фото

Судили жінку, яка приховувала злочин. Виявилось, вона знала, що її знайомий працював на росіян

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

З квітня минулого року жінка регулярно спілкувалась із чоловіком, і дізналась про його роботу на російські спецслужби. Зокрема, вона сама бачила, як він виконував їхні завдання та отримував за це гроші.

У квітні 2025 року вона записала номер телефону російських кураторів, щоб потім спілкуватися з ними від імені свого знайомого. Згодом вона також видаляла повідомлення, знищуючи докази.

У травні знайомий жінки отримав підозру в державній зраді. За версією слідства, він працював на росіян з березня минулого року. Жінку, яка приховувала злочин, засудили до трьох років пробаційного нагляду.

