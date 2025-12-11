11:35  11 грудня
Відомий український співак став жертвою шахраїв
09:46  11 грудня
У приватний будинок біля Львова влучив дрон із вибухівкою: що відомо
07:45  11 грудня
На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць
11 грудня 2025, 14:05

На Сумщині судили жінку, яка прикривала друга-зрадника, працюючого на РФ

11 грудня 2025, 14:05
Ілюстраційне фото
Судили жінку, яка приховувала злочин. Виявилось, вона знала, що її знайомий працював на росіян 

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

З квітня минулого року жінка регулярно спілкувалась із чоловіком, і дізналась про його роботу на російські спецслужби. Зокрема, вона сама бачила, як він виконував їхні завдання та отримував за це гроші.

У квітні 2025 року вона записала номер телефону російських кураторів, щоб потім спілкуватися з ними від імені свого знайомого. Згодом вона також видаляла повідомлення, знищуючи докази.

У травні знайомий жінки отримав підозру в державній зраді. За версією слідства, він працював на росіян з березня минулого року. Жінку, яка приховувала злочин, засудили до трьох років пробаційного нагляду.

Нагадаємо, раніше агентку РФ затримали під час спроби втечі до Росії. Виявилося, що вона систематично передавала ворогу координати українських позицій і брала участь у плануванні ударів по ЗСУ на Покровському напрямку.

суд Сумська область агент рф
11 грудня 2025
07 серпня 2025
