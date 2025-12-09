Следующий годовой бюджет, переданный Зеленскому на подпись, ставит жирный крест в сознании власти

Фото: Liga

В следующий коллаптоидный год мы заходим со следующими интересами госбюджета:

1. Нардепам – увеличение зарплат втрое до 120 тысяч в месяц. Таким образом по зарплате кнопкодав-ноунейм приравнен к бойцу на нуле.

2. Дефицит бюджета – 2,4 трлн грн, поэтому на повышение зарплат в ВСУ средств не только нет, но и урезано на 180 млрд грн.

3. Зато: нашлись 60 млрд грн на подкуп населения (Национальный Кешбек), 13,7 млрд на инвестиции (без объяснений куда) и 12 млрд на большое хищение.

4. Когда в стране все трещит, клика раздувает госорганы на +11,4 млрд грн, а также бросает 9 млрд чиновникам и прокурорам.

5. Еще 10 млрд заложено на "скрининг здоровья".

6. Ура-цензура сохранена и прикормлена на 5,6 млрд. грн.

7. Заложено 9 млрд грн на дорогу в Буковель. Это половина бюджета прифронтового Днепра.

Дискуссии о приоритетности государственных расходов опоздали на 4 года. Да и даже если бы они шли – узурпаторам плевать на них. Следующий годовой бюджет, переданный Зеленскому на подпись, ставит жирный крест на сознании властей, заведших страну в самую низкую, самую темную, самую катастрофическую точку за все годы государственности, но при этом свои корытные аппетиты не убавила.

