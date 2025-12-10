21:52  09 декабря
Во Львовской области произошло новое нападение на работника ТЦК
19:04  09 декабря
В Одессе посреди улицы застрелили человека
16:59  09 декабря
В Киеве более 2 млн потребителей остаются без электроснабжения
10 декабря 2025, 00:30

"Мне хочется, я же девочка": блоггер Даша Квиткова заговорила о свадьбе с футболистом Бражком

10 декабря 2025, 00:30
Иллюстративное фото
Даша Квиткова призналась, что ей не нравится, когда сравнивают ее нынешнего любимого с бывшим мужем Никитой Добрыниным. По словам инфлюэнсерши, такие разговоры отражают у нее желание делиться чем-то личным.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Даша Квиткова рассказала, что она и футболист Владимир Бражко еще не узаконили отношения. Хотя об этом были слухи. Однако она добавила, что "она же девочка", и свадьбу ей хочется.

Она также рассказала, чем ее покорил полузащитник киевского "Динамо". По ее словам, ей было важно, как партнер будет относиться к ее сыну.

"У меня есть опыт, свое видение отношений, которые хочу. У меня есть ребенок, за который несу ответственность. Поэтому здесь просто сложилось очень много факторов. Были мужчины, которые пытались как-то понравиться мне, но на ребенка вообще не обращали внимание. Или любимая часть мужчин – это когда они пытаются тебя купить. Но сейчас женщины работают и могут оплатить его счет и всем сидящим рядом. Потому такие подходы мне не нравились. А Вова… Он делал все очень осторожно: больше делал, чем говорил. Он показал мне, что ему очень интересна моя жизнь. И не только я, но мой сын. Они сразу подружились. Он спрашивал постоянно, как он и что он. Это такой момент, когда почувствовала себя впервые за мужем и что рядом со мной есть сильное плечо", – говорит Даша Квиткова.

Напомним, что слухи об их отношениях появились еще в мае, хотя пара ничего не подтверждала. В социальной сети Даша Квиткова опубликовала фотографию, где можно было увидеть только руку футболиста. Однако поклонники уже тогда узнали его по татуировкам. Уже потом спортсмен на день рождения Квитковой впервые подтвердил их отношения публично.

шоу-бизнес
