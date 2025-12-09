Нужно дотанцевать это танго до конца...

Нужно дотанцевать это танго до конца...

Фото: из открытых источников

Европейцы, с которыми встречается в эти дни Зеленский, уже ясно понимают, что их пытаются "умножить на ноль" одновременно США, Россия и Китай. Геополитическая конфигурация движется к тому, что Европа может оказаться в состоянии глубокого кризиса субъектности и быть разделена на сферы влияния. Фактически мы стоим на пороге условного "Варшавского договора-2" (чего, кстати, стремится в первую очередь путин, потому что тогда он в игре). И как бы ни хотелось европейским столицам перед Рождеством думать о чем-то неприятном, именно российская война против Украины и ее последствия заставляют лидеров ЕС и Великобритании принимать решения, которые еще вчера казались слишком тяжелыми или политически токсичными.

Они не готовы возвращать России замороженные активы, хотя до сих пор пользуются российскими энергоресурсами. Они не собираются запускать американцев в свой огород, хотя зависимы от американских оборонных возможностей. Они не хотят отдавать весь рынок Китаю, при этом видят, что именно Китай способен быть более прогнозируемым партнером будущего.

Какой-то дикий набор парадоксов, не правда ли?

Если в 2027 году США действительно свернут зонтик безопасности над Европой, это будет означать существенное ослабление НАТО или даже его частичную трансформацию. Европейским странам придется вкладывать сотни миллиардов в собственное перевооружение. Это изменит социально-ориентированные подходы, служащие основой политической стабильности, и серьезно повлияет на внутренние расклады в государствах-членах.

Уже сейчас Европа способна давить на Китай, ставя Пекин перед выбором – либо влиять на путина, чтобы тот остановил войну в Европе, либо столкнуться с дополнительными пошлинами и ограничениями на европейском рынке.

Сложнее с Соединенными Штатами. Все движется к тому, что Трамп может хлопнуть дверью и временно закрыть для себя вопрос переговоров.

Его текущая "модерация" не дает ощутимого результата – и это понимают в Белом доме. Поэтому нам придется дотанцевать это американское политическое танго до конца. Поклониться, сделать финальный жест – и переходить к следующему этапу.

Очевидно, одно: то, что предлагают Украина и Европа, России не зайдет. Ни один "мирный план" без нашей капитуляции (военной, экономической, политической) – не в интересах Москвы.

Но процесс следует продолжать, пока Вашингтон удерживает ритм и позволяет крутить эту дипломатическую шарманку.

Следующие две недели до Рождества будут максимально информационно насыщенными – и это лишь начало более сложных геополитических партий, где игроков будет становиться еще больше, как, в конце концов, и хаоса.