Охтирка після удару БпЛА: рятувальники відновили 196 вікон і 52 балкони
На Сумщина в Охтирці рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи у 9-поверховому будинку, який нещодавно постраждав від атаки ворожого БпЛА
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що вдалося тимчасово відновити 196 вікон та 52 балкони.
На частково зруйнованій покрівлі змонтовано тимчасовий навіс площею до 70 кв. м.
Аварійно-відновлювальні роботи офіційно завершено.
Нагадаємо, в ніч на 8 грудні в місті Охтирка Сумської області російські війська завдали удару безпілотником по дев'ятиповерховому житловому будинку. Внаслідок атаки в квартирах із другого по п'ятий поверх спалахнула пожежа. Семеро людей отримали поранення.
